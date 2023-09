Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am 26. September (Dienstag) drangen Einbrecher zwischen 7 Uhr und 15.30 Uhr an der Burgstraße gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhause ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

