Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ungewöhnlicher Besucher an der Geesthachter Fischtreppe

Ratzeburg (ots)

15. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.07.2024 - Geesthacht

Am Sonntagnachmittag (14.07.2024) rückten die Beamten des Polizeirevieres Geesthacht zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus.

An der Straße "Haus am Wehr" an der sogenannten Fischtreppe gab es einen gefräßigen Besucher. Ein junger Seehund befand sich in unmittelbarer Ufernähe und verschlang gerade einen Fisch.

Der erst wenige Monate alte Seehund wurde von einem Seehundjäger eingefangen.

Sein neues Zuhause ist nun die Seehundstation Friedrichskoog, bis er ca. 25 kg wiegt und in der Nordsee wieder ausgesetzt werden kann.

So ganz einverstanden mit dem sofortigen Umzug war der "Kleine" aber nicht und leistete Wiederstand - wer lässt sich auch schon gerne beim Essen stören.

