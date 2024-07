Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisiert Unfall verursacht

Ratzeburg (ots)

15. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 14.07.2024 - Bargteheide

Gestern Abend (14. Juli 2024) kam es im Kreisverkehr Bahnhofsstraße in Bargteheide zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer war alkoholisiert. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer bereits zuvor mehrere Fahrzeuge auf seiner Fahrt beschädigt hat.

Gegen 21 Uhr befuhr ein 63-jähriger Stormarner mit einem Hyundai Getz in Bargteheide den Voßkuhlenweg in Richtung Bahnhofstraße. Er fuhr in den Kreisverkehr und stieß mit einem Mercedes zusammen, der zuvor aus dem Tremsbütteler Weg kam und sich bereits im Kreisverkehr befand. Der 63- jährige Stormarner und der 37-jährige Mercedes- Fahrer aus Bargteheide blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Bei dem Hyundai- Fahrer wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,86 Promille. Durch die eingesetzten Beamten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Steinkreuz gemeldet. Hier wurde ein am Straßenrand parkender Smart angefahren und gegen einen Opel Insignia geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Aufgrund der Spurenlage kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 63- jährige Hyundai- Fahrer diesen Unfall ebenfalls verursacht hat.

Für den Unfall in der Straße "Am Steinkreuz" sucht die Polizei Zeugen. Wer hat die Unfallflucht beobachtet und kann Angaben zu dem Verursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bargteheide unter der Telefonnummer: 04532 / 7071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell