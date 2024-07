Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

23. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.07.2024 - Geesthacht

Gestern Abend (22. Juli 2024) kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin wurde schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 54- jährige Geesthachterin mit einem Fahrrad die Steinstraße in Richtung Elbuferstraße. Ein 66- jähriger Mann aus Winsen/ Luhe befuhr mit einem Dacia Duster die Steinstraße in gleicher Richtung und setzte in Höhe der Einmündung der Straße "Hafenterassen" zum Überholen der Radfahrerin an. Diese hatte ihre linke Hand als Abbiegesignal ausgestreckt und bog nach links ab. Hierbei fuhr sie in die Beifahrerseite des Dacia und stürzte. Die Geesthachterin wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 850 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell