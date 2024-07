POL-RZ: Zwei Verletzte bei Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots) - 22. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20.07.2024 - Geesthacht Am Samstag (20. Juli 2024) beendeten Beamte des Polizeirevieres Geesthacht gegen 00:45 Uhr in der Hansastraße eine Trunkenheitsfahrt. Beamte des Polizeirevieres Geesthacht bemerkten im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen PKW VW, der auf der Berliner Straße in Richtung Ortsausgang fuhr und in die Hansastraße abbog. Hierbei wurde das Fahrzeug in auffälligen Schlangenlinien geführt. Bei ...

mehr