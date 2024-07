Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

29. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 24./25.07.2024 - Ahrensburg

Während die Bewohner im Urlaub waren kam es in der letzten Woche (24./25. Juli 2024) in der Gorch-Fock-Straße in Ahrenburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betraten der oder die Täter das Grundstück des Einfamilienhauses und brachen ein rückwärtiges Fenster gewaltsam auf. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Zum Stehlgut und zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Anwohner hatten am 24. Juli 2024 zur Mittagszeit verdächtige Personen auf und in der Nähe des Grundstückes beobachtet. Hierbei soll es sich um zwei sehr schlanke Männer gehandelt haben. Sie waren ungefähr Anfang 20 und mit Jeans bekleidet. Einer war vermutlich blond und der Zweite dunkelhaarig. Eine weitere Anwohnerin hatte am 25. Juli 2024, gegen 13 Uhr eine circa 40-jährige Frau mit dunklen kurzen Haaren auf dem Grundstück beobachtet, die nach Ansprache wieder wegging.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Gorch-Fock-Straße in Ahrensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den beobachteten Personen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Die Polizei rät:

Wachsame Nachbarn sind ein guter Einbruchsschutz. Daher informieren Sie vertrauenswürdige Menschen in Ihrer Nachbarschaft, wenn sie länger abwesend sind. Weitere nützliche Verhaltenstipps finden sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/verhaltenstipps/

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell