POL-S: Nach Messerangriff - Hinweisportal eingerichtet

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Polizeibeamte haben am Montagabend (05.08.2024) einen 56 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in der Stuttgarter Straße mit Bierflaschen geworfen haben soll. Zeugen meldeten gegen 18.25 Uhr, dass der 56-Jährige eine Bierflasche in Richtung eines stehenden Autos geworfen haben soll. Ob er das Auto getroffen hat, ist Gegenstand der ...

