POL-KI: 231227.2 Lütjenburg: Vermisster tot aufgefunden. Folgemeldung zu 231208.1

Kiel (ots) - Samstagabend, 23.12.23, gab ein 50-jähriger Mann eine aufgefundene Geldbörse bei der Polizei ab. In der Geldbörse befand sich neben diversen persönlichen Papieren eine vierstellige Summe Bargeld. Gegen 17:45 Uhr kam der Finder auf das 1. Polizeirevier Kiel und übergab einer Beamtin ein aufgefundenes Portemonnaie. In dem Portemonnaie, das der Mann in ...

