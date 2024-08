POL-CLP: Lastrup - neue Verkehrshelfer unterwegs (mit Bild)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Verkehrsunfall in Emstek Am Sonntag, um 01.35 Uhr, hält ein 21-jähriger Cloppenburger seinen PKW am Fahrbahnrand der Alten Bundesstraße in einem Kurvenbereich an, um zu wenden. Eine folgende 45-jährige PKW-Fahrerin aus Emstek fährt an dem PKW vorbei und prallt gegen diesen. Bei der Unfallaufnahme wird ein Alkoholtest bei der 45-Jährigen durchgeführt, welcher einen Wert von 1 Promille ...

