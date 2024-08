Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Körperverletzung

Am Sonntag, 19. August 2024, gegen 6.15 Uhr, befand sich ein 18-jähriger Mann zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Als er in sich in der Kolpingstraße befand, hielt ein mit vier Personen besetzter, grauer Pkw, möglicherweise ein Citroen, neben ihm an. Der Beifahrer stieg aus und schlug ihm ins Gesicht, woraufhin er anschließend gegen einen Gartenpfeiler stürzte. Der unbekannte Beifahrer stieg wieder ein und der Pkw fuhr davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 18. August 2024, zwischen 01.00 Uhr und 10.00 Uhr, bewarfen unbekannte Personen eine Hauswand im Hainbuchenweg mit rohen Eiern. Dabei wurde ein Fliegengitter beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

