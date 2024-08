Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch Dank cleverem Bürger gestellt

Am Sonntag, 18. August 2024, gegen 15.20 Uhr, versuchten zwei Tatverdächtige in ein Wohnhaus in der Prälat-Morthorst-Straße einzubrechen. Eine Bewohnerin ertappte die beiden Personen und die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin. Sie alarmierte die Polizei. Eine besonders glückliche Wendung sollte dann folgen, denn ein Zeuge wurde ebenfalls auf den Umstand des Einbruchsversuchs aufmerksam und hatte geistesgegenwärtig den Fahrzeugschlüssel des Fluchtfahrzeugs an sich genommen. So konnten die beiden Tatverdächtigen, zwei Männer aus Werlte (33 Jahre und 36 Jahre alt), nicht mehr wegfahren. Sie ergriffen zwar zu Fuß die Flucht, konnten aber im Nahbereich durch die Polizei angetroffen und gestellt werden. Sie wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell