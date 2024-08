Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Täter entwenden zwei E-Bikes - #polsiwi

Freudenberg/Kreuztal (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei E-Bikes gestohlen.

In Freudenberg-Niederheuslingen schlugen die Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (31.07.2024) zu. Aus einer Garage an der Landenbergstraße entwendeten sie ein Damen-E-Bike der Marke "Rose" in grau. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich.

In Kreuztal-Buschhütten waren Unbekannte am Mittwochmorgen unterwegs. Gegen kurz nach 8 Uhr klauten die Täter ein E-Bike, das vor einem Fitnessstudio an der Buschhüttener Straße abgeschlossen stand. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Raymon (Modell: Fullray 130E 4.0). Auch hier liegt der Beuteschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der 0271/7099-0 (Freudenberger Fall) oder unter der 02732/909-0 (Kreuztaler Fall) entgegen.

