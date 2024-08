Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 15. August 2024, zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Prophete Navigator Pro, welches unverschlossen bei der Hauptschule in der Schützenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Damme - Diebstahl von Fahrradzubehör

Am Samstag, 17. August 2024, 18.00 Uhr und 23.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person den Sattel und die Lampe von einem E-Bike, welches am Busbahnhof in der Lindenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Montag, 19. August 2024, gegen 8.10 Uhr, überquerte ein Unbekannter mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Lindenstraße. Beim Auffahren auf den Radweg stieß er mit einem 17-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta zusammen, welcher rechtsseitig den Fahrradweg in Richtung Faslkenbergstraße befuhr. Beide stürzten. Der Unbekannte stieg jedoch wieder auf sein Rad und fuhr unerlaubt von der Unfallstelle davon. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 19. August 2024, um 10.00 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Vechta auf dem Falkenweg in Richtung Dinklager Straße. An der Dinklager Straße kam er zunächst zum Stehen. Als er wieder anfuhr, kam es zum Unfall mit einem 48-jährigen Pedelec-Fahrer aus Lohne, welcher den linksseitigen Radweg in Richtung Dinklage befuhr. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 19. August 2024, um 12.05 Uhr, kam es in einer Einfahrt zu einem Verbrauchermarkt in der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 74-jährigigen Autofahrerin und einem 60-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

