Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Geschwindigkeit, Gurtpflicht & Nutzung Mobiltelefon am Steuer/ Polizeistreifen führen Kontrollen durch

Dieburg (ots)

Rasantes Fahren, nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmer und die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer standen im Fokus von Streifen der Polizeistation Dieburg, die in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Dieburg am gestrigen Mittwoch (31.01.) Verkehrskontrollen im Bereich Dieburg durchführten. Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der L3094 zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr konnte bei 23 Fahrzeugen eine Überschreitung der erlaubten 70 km/h festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war hier ein 19-jähriger Fahrer mit gemessenen 128 km/h. Ihn erwarten neben einem Bußgeld von mehreren Hundert Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei einem 70-jährigen Fahrzeugführer aus Rödermark eine verbotene Schlagwaffe sichergestellt werden. Dies zieht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz gegen ihn nach sich. Bei einer weiteren Kontrollstelle im Bereich des Kreisverkehrs am Minnefeld in der Frankfurter Straße nutzten 21 Personen verbotenerweise während der Fahrt das Mobiltelefon, 14 weitere Personen hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zwei 40 und 37 Jahre alte Fahrer müssen sich in einem Strafverfahren verantworten, da gegen sie der Verdacht besteht die Fahrzeuge ohne die nötige Fahrerlaubnis geführt zu haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell