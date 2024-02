Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Circa 480 Meter Kupferkabel gestohlen

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Eine Baustelle in der Cooperstraße war in der Nacht zum Mittwoch (31.1.) im Visier Krimineller. Zwischen 21.30 Uhr am Dienstagabend und 6.30 Uhr am nächsten Morgen gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Baustellengelände im Stadtteil Bessungen. Hier hatten sie es auf Kupferkabel abgesehen. Insgesamt entwendeten sie rund 480 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließen unerkannt das Weite. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 43 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell