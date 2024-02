Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kriminelle haben es auf geparktes Auto abgesehen

Pfungstadt (ots)

Mit diversen elektronischen Geräten eines BMW X1 entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Autoaufbruch in der Zeit von Dienstag (30.1.) bis Mittwoch (31.1.). Gegen 10.30 Uhr bemerkten Zeugen, dass Kriminelle die hintere linke Fahrzeugscheibe eines in der Gradignanstraße abgestellten, schwarzen BMWs eingeschlagen hatten. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie anschließend in das Innere und bauten hier unter anderem das Navi und das Radio aus der Mittelkonsole aus. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute. Der Tatzeitraum reicht bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

