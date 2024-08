Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Falsche Polizeibeamte erbeuten diverse Wertgegenstände

Am Montagvormittag, 19. August 2024, gegen 11:00 Uhr, erhielt eine Seniorin aus dem Lerchenweg einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser gab vor, dass ein Einbruch in ihr Haus bevorstünde. Es sei wichtig, dass sie ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringe. Dabei fragte der Unbekannte die Frau nach diesen Gegenständen aus. In einem zweiten Telefonat gab er ihr die Anweisung, die Wertgegenstände in einer Tasche verpackt auf die Terrasse zu stellen. Ein Streifenwagen würde vorbeikommen und die Tasche in Sicherheit bringen. Die Frau kam dieser Anweisung nach. Gegen 14:00 Uhr beschlich die Frau ein ungutes Gefühl und sie sah nach der Tasche, jedoch war diese bereits verschwunden. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr im Lerchenweg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) und die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Am Montag, 19. August 2024, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 23:55 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec der Marke KTM, welches verschlossen am Lattweg abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 20. August 2024, gegen 01:47 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte männliche Person eine Eingangstür eines Hotels in der Bremer Straße indem er ein Glaselement heraustrat. Der Schaden wurde auf 250,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, 20. August 2024, gegen 11:00 Uhr den Pkw eines 86-jährigen Mannes aus Goldenstedt, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand das rechte Hinterrad zerstachen. Der Geschädigte hatte seinen Daimler-Benz an der Landwehrstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 100,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Sonntag, 28. Juli 2024, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 06:00 Uhr besprühten unbekannte Personen die Sporthalle einer Schule in der Schulstraße mit Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 20. August 2024, gegen 14:05 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Kraftrad die Straße Riesen in Fahrtrichtung Industriegebiet. Aufgrund eines Rückstaus musste die vorausfahrende 43-jährige Frau aus Dinklage verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der 23-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw der 43-Jährigen auf. In der Folge schleuderte er in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Vechta. Der 23-jährige Kradfahrer wurde leicht verletzt. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Schaden wurde auf 6.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell