Rees-Mehr (ots) - Am Freitag (19. Juli 2024) kam es gegen 22:50 Uhr an der Bislicher Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Rees befuhr mit einem blauen Mercedes (Typ: 107) die Bislicher Straße in Fahrtrichtung Haffen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Wagen, in welchem sich auch eine 50-jährige Frau aus Rees befunden hatte, mit einem Pedelecfahrer. Der 46-jährige Reeser wurde ...

mehr