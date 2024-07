Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall: Motorradfahrer nach Kollision mit landwirtschaftlichem Gespann schwer verletzt

Kranenburg-Niel (ots)

Am Samstag (20. Juli 2024) kam es gegen 16:20 Uhr an der Kranenburger Straße / Tiggelstraße in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem landwirtschaftlichen Gespann (Traktor und Anhänger) die Kranenburger Straße in Fahrtrichtung Niel. Ein 21-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem Motorrad des Herstellers KTM die Straße hinter dem landwirtschaftlichen Gespann. Der Fahrer des Traktors beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen, während der Motorradfahrer den Überholvorgang eingeleitet hatte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der 21-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer versorgt und später durch die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde durch die Kollision stark beschädigt. (pp)

