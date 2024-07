Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Nach Kollision mit Pkw: Pedelecfahrer schwer verletzt

Rees-Mehr (ots)

Am Freitag (19. Juli 2024) kam es gegen 22:50 Uhr an der Bislicher Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Rees befuhr mit einem blauen Mercedes (Typ: 107) die Bislicher Straße in Fahrtrichtung Haffen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Wagen, in welchem sich auch eine 50-jährige Frau aus Rees befunden hatte, mit einem Pedelecfahrer. Der 46-jährige Reeser wurde durch die Kollision schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr konnte nach dem Unfall nicht ausgeschlossen werden. Während die Angehörigen durch den polizeilichen Opferschutz betreut wurden, wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Essen für die Unfallaufnahme eingesetzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell