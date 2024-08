Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta - Polizeiliches Fazit zum Stoppelmarkt 2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Der diesjährige Stoppelmarkt fand von Donnerstag, 15. August 2024 bis Dienstag, 20. August 2024 statt und zog BesucherInnen von Nah und Fern an.

Gestern begann der sechste und letzte Tag des Volksfestes um 13.00 Uhr. Zahlreiche BesucherInnen strömten auf das Festgelände, insbesondere viele Familien nutzten das schöne Wetter und gingen mit ihren Kindern auf den Markt. Nach dem Brillant-Feuerwerk, um 22.00 Uhr, und dem damit offiziellen Abschluss des Marktes, machten sich die meisten Gäste auf den Nachhauseweg. Der letzte Veranstaltungstag verlief friedlich und die Polizeibeamten mussten keinerlei Strafanzeigen aufnehmen. Festgestellt wurden allerdings 50 Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Polizeioberrat Lars Zengler, Leiter des Polizeikommissariats Vechta, zog ein positives Fazit zum polizeilichen Verlauf des Stoppelmarktes: "Der Stoppelmarkt zieht zahlreiche Gäste aus der Region, aber auch überregional an. Gemessen an der Vielzahl der BesucherInnen darf man von einem insgesamt friedlichen Verlauf sprechen. Ich konnte viele Menschen beobachten, die ausgelassen und harmonisch gefeiert haben. Allerdings kam es leider auch zu Widerstandhandlungen, bei denen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verletzt worden waren. Das ist absolut nicht hinnehmbar, mit welcher Gewalt meinen Kolleginnen und Kollegen in diesen Fällen begegnet wurde. Diese Tatverdächtigen müssen nun mit Konsequenzen rechnen: Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ich wünsche den Verletzten eine schnelle und folgenlose Genesung. Abschließend möchte mich für die professionelle Zusammenarbeit mit der Stadt Vechta und allen anderen Akteuren und beteiligten Polizeidienststellen bedanken."

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell