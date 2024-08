Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

In der Zeit von Montag, 19. August 17:00 Uhr bis Dienstag, 20. August 2024 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Wittkornskamp und entwendeten ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Scott. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kellerräumen

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Dienstag, 20. August 2024 18:00 Uhr bis Mittwoch, 21. August 2024 20:00 Uhr in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Klapphaken und entwendeten diverses Diebesgut, unter anderem Angelruten und Werkzeug. Der Schaden wurde auf rund 1200,00 Euro geschätzt.

Damme - Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, 20. August 2024 20:30 Uhr bis Mittwoch, 21. August 2024 09:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Dümmerstraße und beschädigten mit einem unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 20. August 2024 20:00 Uhr bis Mittwoch, 21. August 2024 07:56 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung B 69. In einer Rechtskurve, Höhe Balzweg, kam der Fahrzeugführer nach nach links von der Fahrbahn an, touchierte ein Verkehrszeichen sowie Leitpfosten und setzte anschließen die Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 17. August 2024, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Visbek. Dieser hatte seinen Pkw, einen Audi A3, auf dem Parkplatz im Fasanenkamp am Hartensbergsee abgestellt. Der Schaden wurde auf 2.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. August 2024, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 45-jährigen Mannes aus Emstek. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf Plus in einer Parkbucht an der Marienstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. August 2024, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 49-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, einen Renault Clio in einer Parkbucht an der Große Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. August 2024, in der Zeit von 13:36 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 18-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW Golf in der Straße Am Heerweg abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 22.08.2024, gegen 08:05 Uhr, kam es auf dem Geh-und Radweg an der Märschendorfer Straße in Höhe der Fußgängerampel beim Hotel Stratmann in Lohne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nachdem ein 8-jährige Junge aus Lohne mit seinem Fahrrad die Märschendorfer Str. an der Ampel überquert hatte, wurde er von einem derzeit unbekannten Pedelecfahrer angefahren. Dieser befuhr den Geh- und Radweg in Richtung Märschendorf. Nachdem der unbekannte Pedelecfahrer dem Jungen aufhalf, setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

