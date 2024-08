Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Falsche Polizeibeamte erbeuten diverse Wertgegenstände Am Montagvormittag, 19. August 2024, gegen 11:00 Uhr, erhielt eine Seniorin aus dem Lerchenweg einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Dieser gab vor, dass ein Einbruch in ihr Haus bevorstünde. Es sei wichtig, dass sie ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringe. Dabei fragte der Unbekannte die Frau nach diesen Gegenständen ...

