Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Supermarktmitarbeiter nach Feierabend verprügelt

Troisdorf (ots)

Am Samstagabend (03. August) verließ der 20-jährige Mitarbeiter eines Troisdorfer Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring den Markt nach Feierabend gegen 22.15 Uhr durch den Personalausgang.

Vor der Tür kam eine männliche Person mit schnellen Schritten auf ihn zugelaufen und schlug ihm wortlos ins Gesicht. Der 20-Jährige ging zu Boden und der unbekannte Täter trat ihm noch einige Male in den Rücken. Anschließend ging der Schläger mit weiteren Personen, die in der Nähe gewartet hatten, in unbekannte Richtung davon.

Der 20-Jährige wurde durch den Übergriff leicht verletzt und konnte aufgrund des Überraschungsmomentes keine Beschreibung des Angreifers abgeben. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der drei bis fünfköpfigen Gruppe, die mutmaßlich in Richtung Stadtmitte geflüchtet war, machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

