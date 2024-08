POL-SU: Radfahrer nach Sturz leicht verletzt

Windeck (ots) - Am Sonntagnachmittag (04. August) wurden Rettungsdienst und Polizei zur Kreisstraße 55 (K55) nach Windeck-Wilberhofen gerufen. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Motorradfahrern. Ein 25-jähriger Hennef war gegen 16.30 Uhr mit seiner KTM auf der K55 unterwegs. Seine Fahrt führte ihn von Ruppichteroth in Fahrtrichtung Windeck-Wilderhofen. In einer sich zuziehenden Rechtskurve in ...

mehr