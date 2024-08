Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendiebe nutzen günstige Gelegenheit

Eitorf/Hennef (ots)

Supermärkte bieten oftmals ideale Tatgelegenheiten für Taschendiebe. Kundinnen und Kunden konzentrieren sich auf ihren Einkauf und vergessen dabei gerne die Wertsachen, die sie in ihren Taschen, zum Beispiel im Einkaufswagen, für kurze Zeit aus den Augen verlieren. Nicht nur Gelegenheitsdiebe erkennen die Situation. Besonders "Profis" haben es genau auf diese Momente abgesehen und schlagen zu.

In einem Supermarkt in Eitorf wurde am Wochenende einem 64-Jährigen das Smartphone aus dem Einkaufsbeutel und in Hennef einer 47-jährigen Frau die Geldbörse aus der Tasche gestohlen. Der Wert der Beute war in beiden Fällen nicht besonders hoch, jedoch kommen auf die Diebstahlsopfer noch weitere Kosten und Ärger durch die Neubeschaffungen zu.

Das Risiko, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, lässt sich durch einfache Verhaltensweisen enorm minimieren:

Führen Sie Wertgegenstände eng am Körper in innenliegenden Taschen mit sich.

Verschließen Sie ihre Taschen, Rucksäcke und Gepäck nach Gebrauch und tragen Sie diese möglichst vor dem Körper.

Überprüfen Sie, ob es erforderlich ist, sämtliche persönlichen Dokumente, Bankkarten oder Ähnliches mitzuführen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell