POL-PDNR: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Pfingstmontag kam es am Bahnhofsplatz in Linz am Rhein zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten PKW. Die Täter warfen im Zeitraum vom 19.05-20.05., 19:00-07:00 Uhr mit einem schweren Stein die hintere Scheibe des Fahrzeugs ein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurden aus dem Fahrzeug keine Gegenstände entwendet, weshalb lediglich von einer mutwilligen Zerstörung ...

