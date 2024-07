Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geöffnete Autotür bringt Radfahrerin zu Fall - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 02.07.2024, gegen 10:00 Uhr, hat eine geöffnete Autotür eine Radfahrerin in der Hauptstraße in Weil am Rhein zu Fall gebracht. Ein 42-jähriger Autofahrer hatte vor einem Geschäft geparkt und beim Aussteigen nicht auf die auf dem dortigen Radschutzstreifen fahrendes Radfahrerin samt Anhänger geachtet. Die 49 Jahre alte Fahrradfahrerin wich der offenen Fahrertür aus und stürzte dabei. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.

