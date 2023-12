Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 02.12.2023

Straftaten

Heinsberg - Diebstahl eines Radladers

Am 01.12.2023 um ca. 03:45 Uhr entwenden unbekannte Täter einen Bagger von einer frei zugänglichen Baustelle auf der Selfkantstraße in Selfkant Heilder. Ein männlicher unbekannter Täter war ca. 20 - 30 Jahre alt und dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Hückelhoven - Diebstahl aus Bürocontainer

Unbekannte Täter dringen in der Zeit von Montag, den 27.11.2023 bis Freitag, den 01.12.2023 in einen Bürocontainer auf der Straße Zum Alten Schacht in Hückelhoven ein. Ob Tatbeute erlangt werden konnte, kann noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Verkehrsunfälle

Erkelenz - Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Am Freitag, den 01.12.2023 gegen 07:40 Uhr kommt es auf der Mühlenstraße/Neusser Straße in Erkelenz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 40 jähriger Mann aus Limburg auf der Neusser Straße, aus Richtung Ferdinand-Classen-Straße kommend, und beabsichtigte nach rechts auf die Straße Im Mühlenfeld abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 72 jährigen Mannes aus Erkelenz, welcher die Straße Hinter der Giftmühle in Fahrtrichtung der Straße Im Mühlenfeld befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Pkw beschädigt wurden. Der 72 jährige Mann aus Erkelenz wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

