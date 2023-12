POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 49. KW

Erkelenz-Gerderath (ots) - Am Abend des 29. November (Mittwoch) schlugen unbekannte Personen an einem auf der Schulstraße abgestellten Pkw zwei Scheiben ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Tüte Lebensmittel sowie eine Powerbank. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

