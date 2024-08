Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw kippt nach Kollision mit Baumstumpf auf die Seite. Vier teils Schwerverletzte

Troisdorf-Sieglar (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der Polizeileitstelle um 08.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Troisdorf-Sieglar an der Kreuzung Im Kirchtal/Siebengebirgsblick/Martin-Luther-Straße mit mehreren Verletzten gemeldet. Die ersten am Unfallort eintreffenden Polizeikräfte trafen auf einen auf der linken Seite liegenden VW Golf und 4 verletzte Personen. Eine 21-jährige Troisdorferin war so schwer verletzt, dass sie vor Ort sofort notärztlich versorgt wurde. Für sie wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der sie nach Stabilisierung in ein Krankenhaus flog.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 23-jährigen aus Troisdorf. Bei ihm konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein Ankohltest bestätigte seine Fahruntüchtigkeit. Er wurde zur medizinischen Behandlung und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus eingeliefert. Die zweite Schwerverletzte, eine 19-jährige Troisdorferin, kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Für beide bestand keine Lebensgefahr.

Bei der 4. verletzten Person handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Köln. Er wurde leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Wie mittlerweile feststeht, kam der Fahrer aus Richtung Troisdorf-Sieglar und wollte seine Fahrt in Richtung Eschmar fortsetzen. Dabei kollidierte er rechtsseitig mit einem Bordstein und einem Baumstumpf, was das Fahrzeug zum Umkippen brachte. An dem Pkw entstand Totalschaden. Zur Sicherung von Unfallspuren und zur Unfallrekonstruktion wurde ein VU-Team aus Düsseldorf angefordert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Fahrbahn Im Kirchtal bis mindestens 14.30 Uhr komplett gesperrt bleiben. (MM)

