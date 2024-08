Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere verletzte Personen bei Auffahrunfall

Hennef (ots)

Am Donnerstag (01. August) ereignete sich ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Wingenshof / Am Hang in Hennef, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 15:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Henneferin mit ihrem VW die Straße "Wingenshof" in Richtung Hennef-Warth. Sie beabsichtigte nach links in die Straße "Am Hang" abzubiegen. Da sie nach eigenen Angaben eine entgegenkommende Radfahrerin habe passieren lassen wollen, stoppte sie ihr Fahrzeug.

Hinter der 27-Jährigen fuhr eine 20-jährige Eitorferin mit ihrem Citroën. Sie wurde auf das Geschehen vor ihr aufmerksam und stoppte ebenfalls ihr Fahrzeug.

Ein dahinterfahrender 32-jähriger Eitorfer konnte seinen Mercedes aus bislang unbekannten Gründen nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr der 20-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Eitorferin auf den VW geschoben.

Die 27-Jährige, die 31-jährige Beifahrerin des Mercedes-Fahrers und sein 2-jähriger Sohn, der sich in einem Kindersitz gesichert auf der Rückbank befand, wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Der Mercedes und der Citroën waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizisten fertigten gegen den 32-Jährigen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell