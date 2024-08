Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Patient bedroht Rettungswagenbesatzung und leistet Widerstand

Siegburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (01. August) gegen 10:30 Uhr meldete sich eine Rettungswagenbesatzung auf der Polizeileitstelle im Rhein-Sieg-Kreis und gab an, dass sie von einem Patienten am Markt in Siegburg bedroht werden. Sie benötigen Unterstützung.

Beim Eintreffen der Polizisten hatte sich der Patient bereits in unbekannte Richtung entfernt. Die Sanitäter gaben an, dass sie den 61-jährigen Mann gesucht hatten, da er trotz Behandlungsbedarf aus einem in der Nähe liegenden Krankenhaus verschwunden war. Als sie den Mann in der Innenstadt antrafen, beleidigte und bedrohte er sofort die Geschädigten und versuchte, sie mit seinem eingegipsten Arm zu schlagen. Verletzt wurde dabei niemand.

Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten den Mann am Siegburger Markt. Die Polizisten forderten den 61-Jährigen auf, stehenzubleiben, um den Sachverhalt zu klären. Da der Tatverdächtige dies ignorierte und weiterging, stellte sich ihm eine Beamtin in den Weg. Sofort holte der Mann aus und schlug der Polizistin zweimal mit dem eingegipsten Arm gegen den Kopf, wodurch diese verletzt wurde.

Der Siegburger wurde zu Boden gebracht, fixiert und in Gewahrsam genommen.

Die verletzte Polizistin beendete ihren Dienst und begab sich in ärztliche Behandlung.

Nachdem sich der Siegburger beruhigt hatte, wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung, tätlichem Angriff auf Polizeivollzugsbeamte und Widerstands verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell