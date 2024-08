POL-SU: Zivilfahnder nehmen gesuchten Mann fest

Siegburg (ots) - Am Mittwoch (31. Juli) wurden mehrere Fernsehgeräte in einem Elektrofachmarkt in Siegburg beschädigt. Gegen 11:30 Uhr betrat eine 35-jährige Frau das Geschäft an der Straße "Zum Hohen Ufer". Wortlos begab sie sich in die Abteilung der Fernsehgeräte und begann dort, diese durch Tritte und Herunterreißen aus den Regalen zu beschädigen. Insgesamt wurden sieben Fernseher in einem Gesamtwert von über ...

