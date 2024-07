POL-SU: Mann randaliert in Bus und verliert Bewusstsein

Siegburg (ots) - Am Montagabend (29. Juli) gegen 21:00 Uhr wurde die Polizeileitstelle des Rhein-Sieg-Kreises über ein Körperverletzungsdelikt am Europaplatz in Siegburg in Kenntnis gesetzt. Demnach sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Bei Eintreffen der Polizisten konnten weder Geschädigte noch Tatverdächtige angetroffen werden. Im Bereich des Leinpfads wurden die ...

