Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Körperverletzungsdelikt unter Jugendlichen

Siegburg (ots)

Am Montagabend (29. Juli) gegen 21:00 Uhr wurde die Polizeileitstelle des Rhein-Sieg-Kreises über ein Körperverletzungsdelikt am Europaplatz in Siegburg in Kenntnis gesetzt. Demnach sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen.

Bei Eintreffen der Polizisten konnten weder Geschädigte noch Tatverdächtige angetroffen werden.

Im Bereich des Leinpfads wurden die Beamten auf vier junge Männer aufmerksam. Die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren gaben an, dass es Streit zwischen zwei Personengruppen gegeben habe und sie lediglich die Parteien haben trennen wollen. Sie würden weder die beteiligten Personen kennen, noch hätten sie etwas damit zu tun. Eine Nahbereichsfahndung nach möglichen Geschädigten oder Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Rund anderthalb Stunden später erschien ein 17-jähriger Siegburger in Begleitung seines Vaters und eines Freundes auf der Polizeiwache in Siegburg.

Der 17-Jährige gab an, dass er sich zusammen mit einem Freund an einem Schnellrestaurant am Europaplatz aufgehalten habe. Kurz darauf sei ein 16-jähriger Sankt Augustiner zu ihnen gekommen, den der 17-Jährige flüchtig kennt. Die beiden Minderjährigen seien zunächst in einen verbalen Streit geraten, der sich in Richtung Leinpfad verlagert habe. Dort habe der 16-Jährige mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf des 17-Jährigen geschlagen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im Anschluss seien alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen weggelaufen. Kurz vor Anzeigenerstattung sei der 17-Jährige in einer Kinderklinik gewesen, um sich seine Verletzungen behandeln zu lassen.

Gegen 00:00 Uhr meldete sich der mutmaßlich tatverdächtige 16-Jährige auf der Polizeileitstelle des Rhein-Sieg-Kreises. Er gab an, sich in der Kinderklinik zu befinden und Angaben zu der körperlichen Auseinandersetzung machen zu wollen. Am Krankenhaus trafen die Beamten auf den Jugendlichen, seinen Vater und den Onkel. Der 16-Jährige erzählte den Beamten, dass er sich gegen 21:00 Uhr mit mehreren Freunden in Siegburg aufgehalten habe. Dann sei eine Gruppe aus acht Personen auf ihn zugekommen. Drei von ihnen, darunter der 17-jährige Siegburger, seien mit ihm in Richtung Leinpfad gegangen und haben ihn beleidigt. Im Anschluss haben sie ihn geschlagen und getreten. Um der Konfrontation zu entgehen, sei er schließlich weggelaufen. Weitere Angaben könne er nicht tätigen.

Die Polizisten fertigten mehreren Strafanzeigen wegen des Verdachts der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung und Beleidigung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell