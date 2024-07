POL-SU: Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt

Much (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (25. Juli), 23:00 Uhr, und Freitag (26. Juli), 07:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Danziger Straße in Much eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zunächst gewaltsam Zutritt zur angrenzenden Garage. Durch eine Zwischentür, die mutmaßlich nicht verschlossen war, gelangten die ...

