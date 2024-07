Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Motorräder bei Einbruch entwendet - Tatverdächtiger festgenommen

Much (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (25. Juli), 23:00 Uhr, und Freitag (26. Juli), 07:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Danziger Straße in Much eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zunächst gewaltsam Zutritt zur angrenzenden Garage. Durch eine Zwischentür, die mutmaßlich nicht verschlossen war, gelangten die Einbrecher in den Wohnbereich und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen.

Sie entwendeten aus der Garage zwei Motorräder (Yamaha R6) mit den dazugehörigen Fahrzeugschlüssen und Dokumenten. Der Wert der Motorräder wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Eigentümer der Zweiräder, die sich zur Tatzeit im Urlaub befanden, gaben an, dass sie vor kurzem eines der beiden Kräder auf einem Onlineportal zum Kauf inseriert hatten. Ein unbekannter Mann meldete sich auf die Anzeige und sah sich das Motorrad an der Wohnanschrift der Geschädigten an. Die beiden Motorradbesitzer vermuteten, dass dieser Mann etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte. Während der Besichtigung habe der Unbekannte lediglich angegeben, dass er an der Marienfelder Straße in Much wohnen würde.

Einige Stunden später nach Anzeigenerstattung befuhren Zivilfahnder des Rhein-Sieg-Kreises die Marienfelder Straße. Dabei wurden sie auf einen Verdächtigen aufmerksam, der sich an einem Motorrad befand und den Beamten aus vergangenen Einsätzen bekannt war. Zudem erkannten die nicht uniformierten Polizisten, dass es sich bei dem Motorrad mutmaßlich um eines der beiden zuvor Entwendeten handelte.

Als sich der 38-jährige Tatverdächtige auf das Zweirad setzte und den Fahrzeugschlüssel in das Zündschloss steckte, gaben sich die Zivilfahnder als Polizisten zu erkennen, sprachen den Mann an und fesselten ihn, um eine mögliche Flucht mit dem Motorrad zu unterbinden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten den Fahrzeugschein des zweiten entwendeten Krads, rund 650 Euro Bargeld und eine Druckverschlusstüte mit einer unbekannten Substanz, bei der es sich vermutlich um Drogen handelt.

Weiterhin stellte sich heraus, dass die Handschuhe, die der Tatverdächtige trug, der Helm und die Rückenprotektoren ebenfalls zum entwendeten Diebesgut gehören.

Im Anschluss durchsuchten die Polizisten die Wohnung des 38-Jährigen nach weiterem Diebesgut. Dort fanden sie unter anderem weiteres Motorradzubehör, den zweiten entwendeten Fahrzeugschein, ein, aus einem weiteren Diebstahl entwendetes Pedelec, weitere mutmaßliche Drogen, mehrere Mobiltelefone sowie diverse elektronische Geräte. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Das aufgefundene Motorrad wurde ebenfalls sichergestellt. Die Suche nach dem zweiten entwendeten Krad dauert an.

Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund fehlender Haftgründe musste er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrraddiebstahls verantworten. (Re)

