POL-SU: Pkw überschlägt sich nach Kollision mit Baum. Eine Schwerverletzte

Much-Wellerscheid (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizeileitstelle um 07.20 Uhr ein überschlagener Pkw in Much gemeldet. Wie die Polizei vor Ort feststellen konnte, war eine 46-jährige Gummersbacherin mit ihrem Pkw auf der B56 aus Much kommend in Fahrtrichtung Drabenderhöhe unterwegs gewesen. Nach der Ortschaft Wellerscheid verlor sie eingangs einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin. Die Fahrerin konnte sich selbst schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch Rettungskräfte notärztlich versorgt. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Unfallursächlich wird ein Sekundenschlaf gewesen sein. Hinweise auf Drogen- oder Alkohlkonsum als Unfallursache lagen nicht vor. Der Führerschein und das Unfallfahrzeug (Totalschaden) wurden sichergestellt. Für die Unfallaufnahme musste die B56 mehrfach komplett gesperrt werden. (MM)

