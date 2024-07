Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendliche krachen in geparkte Autos und flüchten von der Unfallstelle

Sankt Augustin (ots)

Heute Morgen (26. Juli) sind Anwohner der Martinstraße in Sankt Augustin-Menden um 04.45 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Bett gerissen worden. Ein grauer SUV war in Höhe der Hausnummer 63 von der Fahrbahn abgekommen und in drei vor dem Haus geparkte Autos gekracht. Die Zeugen gaben an, dass zwei augenscheinlich Minderjährige aus dem Auto ausgestiegen waren und zu Fuß in Richtung der Siegstraße verschwanden.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den jungen Männern ein. An der Einmündung zur Mendener Straße trafen Beamte kurze Zeit später drei Jugendliche aus Sankt Augustin im Alter von 16 und 17 Jahren an. Ein 17-Jähriger wies offensichtliche Unfallverletzungen auf, sodass er mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht wurde. Der leicht alkoholisierte Jugendliche räumte ein, als Beifahrer im Auto gesessen zu haben.

Ein 16-Jähriger, auf dessen Mutter der zurückgelassene Dacia SUV zugelassen ist, machte keine Angaben zu seiner Beteiligung am Unfall. Da er jedoch im Verdacht steht, den Wagen gefahren zu haben und ein Alkotest einen Wert von mehr als 1 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde als Nachweis, wer zum Unfallzeitpunkt wo im Fahrzeug saß, die Oberbekleidung der beiden jungen Männer und der Wagen sichergestellt.

Der dritte Jugendliche hat zum jetzigen Stand der Ermittlungen nichts mit dem Unfall zu tun. Er gab an von seinen Freunden angerufen worden zu sein.

Zum Unfallhergang konnte bislang ermittelt werden, dass der beteiligte Dacia auf der Martinstraße aus Richtung Siegburger Straße in Fahrtrichtung Siegstraße unterwegs war. In Höhe der Bushaltestelle vor Hausnummer 63 kam der Wagen dann aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Dabei schob er drei geparkte Autos zusammen und beschädigte die Fassade des dortigen Wohnhauses. Der entstandene Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell