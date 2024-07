Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Windeck (ots)

Am letzten Donnerstag (18. Juli) ereignete sich auf der Kreisstraße 55 (K55) in Höhe des Windecker Ortsteils Rossel ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem sich der mutmaßliche Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Gegen 07:15 Uhr befuhr eine 26-jährige Windeckerin mit ihrem Motorrad die K55 aus Windeck-Rossel kommend in Richtung Ruppichteroth. Dabei beabsichtigte sie, einen vor ihr fahrenden Lkw zu überholen. Nachdem sie nach eigenen Angaben in den Rückspiegel geschaut und den Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hatte, setzte sie zum Überholen an.

Während des Überholvorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten BMW-Fahrer, der sich hinter der Kradfahrerin befunden und ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Der Autofahrer stieß dabei gegen die linke Seite des Motorrads. Zu einem Sturz der Zweiradfahrerin kam es nicht.

Unmittelbar danach stoppten die Windeckerin und der BMW-Fahrer ihre Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte erkundigte sich danach, ob die 26-Jährige verletzt sei. Dies verneinte sie zunächst und der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Ruppichteroth fort. Als sie ihre Fahrt ebenfalls fortsetzen wollte, bemerkte sie, dass ihr Motorrad beschädigt worden war. Zudem verspürte sie Schmerzen in ihrem Bein und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Fahrer des blauen BMW kann folgendermaßen beschrieben werden:

Er ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und blonde Haare. An dem BMW sind Kennzeichen mit der Städtekennung AK angebracht.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats des Rhein-Sieg-Kreises bitten um Hinweise zum flüchtigen BMW unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell