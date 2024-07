POL-SU: Mann verlässt Polizeiwache nicht und leistet Widerstand

Niederkassel (ots) - Aus einem geparkten BMW-Kombi haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag (23. Juli) auf Mittwoch (24. Juli) Lenkrad, Tacho und eine Jacke entwendet. Der schwarze PKW war am Fahrbahnrand der Rathausstraße in Niederkassel abgestellt. Die Diebe hatten das hintere linke Dreiecksfenster eingeschlagen, um den Wagen zu öffnen. Die erbeuteten Fahrzeugteile haben einen Wert von rund 1.500 Euro. Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise an die Rufnummer 02241 ...

