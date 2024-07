Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind auf Fußgängerüberweg angefahren

Hennef (ots)

Am Donnerstag (25. Juli) ereignete sich ein Verkehrsunfall in Höhe des Kreuzungsbereichs Bonner Straße / Mittelstraße in Hennef, bei dem ein 8-jähriger Junge verletzt wurde.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Hennefer mit seinem BWM die Bonner Straße aus Richtung Stoßdorfer Straße kommend in Richtung Mittelstraße. Gleichzeitig beabsichtigte der 8-Jährige zu Fuß die Bonner Straße über den Fußgängerüberweg zu queren. Dabei wurde das Kind von der rechten Fahrzeugseite erfasst und fiel zu Boden. Der 8-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Nach Angaben des Hennefers habe er zunächst angenommen, dass er mit dem Bordstein kollidiert sei, bis er im Rückspiegel den 8-Jährigen wahrgenommen und sofort sein Fahrzeug gestoppt habe.

Ein Rettungswagen brachte den 8-Jährigen zusammen mit seiner Mutter, die zwischenzeitlich informiert worden war, in eine Kinderklinik.

Der Pkw des 61-Jährigen wurde augenscheinlich nicht beschädigt.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell