Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Transporter gestohlen - Einbruch in Fliesengeschäft - Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda (ots)

Transporter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Donnerstag (02.05.) in der Leipziger Straße einen blauen Fiat Doblo mit dem amtlichen Kennzeichen FD-UK 60. Der Transporter war rundum mit Firmenwerbung beklebt und stand auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fliesengeschäft

Fulda. In der Black-Horse-Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstag (30.04.) und Donnertag (02.05.) in ein Fliesengeschäft ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten im Anschluss nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 3.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda. In der Karlstraße versuchten Unbekannte zwischen Dienstag (30.04.) und Donnerstag (02.05.) in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen. Die Täter hebelten dazu an der Eingangstür und verursachten dabei Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell