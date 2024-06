FW-EN: Rettung über Drehleiter

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 25.06.2024 wurde der hauptamtliche Löschzug und die Löschgruppe Voerde um 19:38 Uhr in die Lindenstraße alarmiert. In einer dortigen Flüchtlingsunterkunft hatte aufgrund von Kochdämpfen ein Heimrauchmelder ausgelöst. Der Bereich wurde erkundet und die betroffene Wohnung quergelüftet. Der Einsatz endete um 20:21 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Ennepetal über Einsatzzentrale ...

