Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreicher Samstag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 22.06.2024 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12:32 Uhr in die Leibnitzstrasse zu einen Flächenbrand alarmiert. Durch Arbeiten mit einem Brenner war es in einem Garten zu einem Brand einer Hecke gekommen, der selbständig durch Anwohner gelöscht wurde. Die 7 Hauptamtlichen Einsatzkräfte kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und konnten den Einsatz um 12:48 Uhr beenden. Um 16:31 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug in die Wilhelmshöherstrasse zu einem "Tier in Notlage" Einsatz alarmiert. An einem Einfamilienhaus befand sich an der Dachrinne ein Vogel dem es augenscheinlich nicht gut ging. Die 6 Einsatzkräfte nahmen eine Tragbare Leiter vor um zu dem Vogel zu gelangen, der bei Annäherung verschwand. Damit endete der Einsatz um 16:47 Uhr.

Weiter ging es um 16:47 Uhr in die Beethovenstrasse zu einem Kleinbrand . Vor Ort brannte ein Mülleimer auf einem Gehweg, der durch die 6 Einsatzkräfte mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht wurde. Die Einsatzstelle konnte anschließend an die Polizei übergeben werden.

Um 16:57 Uhr ging es für die Drehleiter der Feuerwehr Ennepetal in die Nachbarstadt Gevelsberg, zu einer Trageunterstützung. Die Einsatzfahrt konnte nach kurzer Zeit abgebrochen werden, und somit endete dieser Einsatz für die 2 Einsatzkräfte um 17:01 Uhr.

Zu einem weiteren Tierischen Einsatz ging es um 17:47 Uhr in die Kolkstrasse, wo Anwohner einen verletzten Greifvogel gemeldet hatten. In einem Garten befand sich ein junger Greifvogel der eine Verletzung am Flügel hatte . Die 6 Einsatzkräfte fingen den verletzten Vogel ein , und nahmen das verletzte Tier mit zur Hauptwache ,wo es später dann einer Aufzuchtstation in Remscheid zugeführt wurde. Der Einsatz endete gegen 20:00 Uhr.

Zu einem weiteren Tiereinsatz wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 21:06 Uhr in die Hermann-Löns-Strasse alarmiert. Eine Schwalbe war an einer Fassade im 2 Obergeschoss zwischen 2 Schieferplatten eingeklemmt ,und konnte sich selbständig nicht mehr befreien. Die 6 Einsatzkräfte nahmen eine Tragbare Leiter vor um das Tier befreien zu können. Der Vogel konnte unverletzt befreit werden, und somit endete dieser Einsatz um 21:32 Uhr.

Zu einen gemeldeten Heimrauchmelderalarm ging es dann um 23:29 Uhr in die Hagenerstrasse. Die Feuerwehr Ennepetal, die mit dem Löschzug der Hauptwache vor Ort war verschaffte sich Zutritt zur Wohnung, und kontrollierte diese auf Schadensmerkmale .Als Auslösegrund konnte ein defekter Rauchmelder ausfindig gemacht werden. Die Einsatzstelle wurde an die anwesende Polizei übergeben. Der Einsatz für die 10 Einsatzkräfte endete um 00:28 Uhr. Für die Zeit des Einsatzes wurde der Grundschutz durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

Um 02:23 Uhr wurde die Hauptamtliche Wache und die Löschgruppen Voerde und Oberbauer zu einem Verkehrsunfall mit Verletzen zur Breckerfelder Strasse alarmiert. An der Einsatzstelle war ein aus Richtung Breckerfeld kommender PKW in ein am Rand geparktes Auto gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW auf ein anliegendes Feld geschleudert. Der Fahrer, der bereits selbständig das Fahrzeug verlassen hatte wurde durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr Ennepetal die mit 20 Einsatzkräften im Einsatz war, leuchtete die Einsatzstelle aus und klemmte die Batterien an den Unfallfahrzeugen ab. Die Einsatzstelle wurde gegen 03:52 Uhr an die Polizei übergeben.

