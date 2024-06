FW-EN: Bodenkontamination in der Pregelstraße

Ennepetal (ots) - Am 16.06.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:25 Uhr zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in die Sauerlandstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zum Haus und konnten so die Einsatzstelle an den Rettungsdienst und an die Polizei übergeben. Für die 5 Einsatzkräfte die mit einem Hilfelöschfahrzeug ausgerückt waren endete der Einsatz um 18:02 Uhr. Parallel wurde der Feuerwehr Ennepetal eine ...

