POL-ME: Raub unter Vorhalt einer Pistole: Täter entwenden Bargeld aus Kiosk - Hilden - 2401080

Mettmann (ots)

Am Freitagabend, 19. Januar 2024, begingen zwei Männer unter Vorhalt einer vermeintlichen Schusswaffe einen Raub in einem Hildener Kiosk. Die beiden Täter konnten unerkannt fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kamen gegen 22 Uhr zwei vermummte Männer in den Verkaufsraum eines Kiosks am Nove-Mesto-Platz. Unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe forderte einer der Männer den hinter dem Verkaufstresen befindlichen Verkäufer dazu auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Sein Komplize hielt sich währenddessen mit einem augenscheinlichen Schlagstock in der Hand im Eingangsbereich auf.

Der Kioskverkäufer übergab dem mit der Pistole ausgestatteten Täter sodann das Bargeld aus der Kasse, woraufhin beide Täter den Kiosk verließen und sich fußläufig über die Schwanenstraße in Richtung Mittelstraße entfernten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise zur Identifizierung der beiden bislang unbekannten Täter.

Es liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- Etwa zwischen 16 und 18 Jahre alt - Zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß - Schlanke Figur - Komplett schwarz bekleidet mit dunkelblauen Schuhen der Marke Adidas mit weißer Sohle sowie mit einer schwarzen Jacke mit silbernen Streifen auf der Kapuze - Trug schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube - Hielt eine schwarze Pistole in der Hand

Täter 2:

- Etwa zwischen 16 und 18 Jahre alt - Zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß - Schlanke Figur - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke der Marke Nike mit Emblem auf der linken Seite in Brusthöhe, einem grünen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sportschuhen - Trug schwarze Handschuhe, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz sowie eine schwarze Sonnenbrille

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat am Nove-Mesto-Platz am Freitagabend beobachtet oder kann Angaben zur Identität der beiden flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Telefonnummer 02103 / 898 6410 entgegen.

