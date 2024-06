FW-EN: Zwei Einsätze am Samstag

Ennepetal (ots) - Am Dienstag den 11.06.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 15:19 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Schillerstraße alarmiert. Nach der Erkundung durch die Einsatzkräfte konnte eine gestartete Heizung als Ursache für den Alarm festgestellt werden. Somit kein Einsatz für die Feuerwehr Ennepetal. Noch parallel während des Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem Containerbrand in die ...

