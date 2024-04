Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Diebstahl - Zweite Tat scheitert durch aufmerksame Anwohnerin

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Emmerstedt, Wiesenstraße

15.04.2024, 02.40 Uhr bis 03.50 Uhr

Helmstedt, Emmerstedt, Alte Siedlung

15.04.2024, 04.03 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Montag in Helmstedt-Emmerstedt einen Ford Kuga und versuchten einen Audi A4 zu stehlen. Dies konnte durch eine Nachbarin verhindert werden.

Die Besitzer des Ford Kuga stellten am frühen Montagmorgen den Verlust ihres Fahrzeugs fest. Der Ford hatte seit Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße in Emmerstedt gestanden.

Ermittlungen ergaben, dass die Tatzeit am Montag zwischen 02.40 Uhr bis 03.50 Uhr gelegen haben dürfte.

Gegen 04.04 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen versuchten Pkw-Diebstahl informiert. Eine Anwohnerin in der Straße Alte Siedlung in Emmerstedt war durch ein Geräusch wach geworden und hatte bei einem Blick aus dem Fenster zwei unbekannte Personen an dem Fahrzeug ihres Nachbarn bemerkt.

Nahezu zeitgleich war eine weiter Anwohnerin durch ein lautes Geräusch geweckt worden und vor die Haustür gegangen. Die Frau konnte beobachten, wie zwei unbekannte Personen von dem Fahrzeug weg in Richtung Hauptstraße flüchteten.

Ein Täter soll etwa 1,77 Meter groß gewesen sein und ein helles Oberteil getragen haben. Der zweite Täter war 1,65 Meter groß und dunkel gekleidet.

Ob es einen Tatzusammenhang gibt ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die die flüchtenden Täter gesehen haben oder denen ein verdächtiges Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell